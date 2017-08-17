Названы самые популярные подержанные иномарки в России

Наибольшей популярностью среди иномарок с пробегом пользуется Ford Focus. За первые шесть месяцев нынешнего года обладателями этих машин стали 61 800 человек, что на 3,5% больше, нежели в 2016-м.

На второй строчке расположилась Toyota Corolla, сообщает агентство «Автостат». В пользу этой модели сделали свой выбор 48 600 россиян (-2,8%). Третьим же оказался Hyundai Solaris, разошедшийся тиражом в 35 500 машин (+29,1%).

Замыкают лидерскую пятерку Toyota Camry и Renault Logan — 35 100 (+5,4%) и 33 100 (+3,6%) соответственно. Кроме того, в ТОП-10 моделей, пользующихся высоким спросом, попали Chevrolet Niva (32 100 внедорожников, +0,4%), Daewoo Nexia (30 400 штук, −4,5%), KIA Rio (29 800 машин, +23,1%), а также Opel Astra (29 400 экземпляров, +5,9%) и Volkswagen Passat (26 500 автомобилей, −2,1%).