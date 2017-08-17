Zotye выпустит «клона» Range Rover

Компания Zotye запатентовала дизайн экстерьера своего нового кроссовера, название которого пока не раскрывается, сообщает портал Auto-Motor. Судя по изображением, автомобиль представляет собой помесь Range Rover и Range Rover Sport. Китайская новинка обзаведется разве что чуть видоизмененной радиаторной решеткой и перелицованным бампером.

Никаких технических подробностей относительного нового кроссовера Zotye пока нет. Предполагается, что официальная премьера этого автомобиля состоится уже в следующем году.

Напомним, что в «портфолио» китайского плагиатчика Zotye уже присутствуют клоны кроссоверов Audi Q3 (модель SR7), Volkswagen Tiguan (Damai X5) и Touareg (T600), а также Porsche Macan (SR9).