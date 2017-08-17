Zotye выпустит «клона» Range Rover

Фото: www.automotor.hu
Компания Zotye, прославившаяся своими копиями популярных моделей ведущих автопроизводителей, выпускает новый кроссовер. На этот раз китайцы клонировали Range Rover.
Виктория Базылева

Компания Zotye запатентовала дизайн экстерьера своего нового кроссовера, название которого пока не раскрывается, сообщает портал Auto-Motor. Судя по изображением, автомобиль представляет собой помесь Range Rover и Range Rover Sport. Китайская новинка обзаведется разве что чуть видоизмененной радиаторной решеткой и перелицованным бампером.

Никаких технических подробностей относительного нового кроссовера Zotye пока нет. Предполагается, что официальная премьера этого автомобиля состоится уже в следующем году.

Напомним, что в «портфолио» китайского плагиатчика Zotye уже присутствуют клоны кроссоверов Audi Q3 (модель SR7), Volkswagen Tiguan (Damai X5) и Touareg (T600), а также Porsche Macan (SR9).

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17 августа 2017
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