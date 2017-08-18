Эксперты немецкой организации ADAC оценили LADA Vesta

Фото: LADA
Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии ADAC протестировала российскую LADA Vesta. По итогам испытаний эксперты оценили седан на 3,4 балла, что означает «удовлетворительно».
Виктория Базылева

На немецком авторынке LADA Vesta появилась в феврале нынешнего года. Седан продается исключительно с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с, агрегатированным — на выбор покупателя — с «механикой» или «роботом».

Экспертам ADAC предстояло оценить автомобиль по ряду параметров. В частности, экстерьер и интерьер, эргономику, качество сборки, работу силовой установки и подвески, безопасность и экологичность. Так, специалисты отметили вместительность багажного отделения и богатое оснащение по сравнению с конкурирующими моделями.

А вот материалы, которые АВТОВАЗ применил для отделки интерьера, вызвали у немецких экспертов критику. Кроме того, как сообщается на официальном сайте ADAC, «Веста» укомплектована слабым двигателем и недостаточным количеством «безопасных» систем. По их мнению, машина не отличается хорошей управляемостью, а длина ее тормозного пути оставляет желать лучшего.

По итогу тестирования LADA Vesta присудили 3,4 балла, то есть «удовлетворительно». А вот расходы на содержания этой машины эксперты ADAC оценили на 1,3 балла или «очень хорошо».

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, седан
18 августа 2017
427