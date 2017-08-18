Эксперты немецкой организации ADAC оценили LADA Vesta

На немецком авторынке LADA Vesta появилась в феврале нынешнего года. Седан продается исключительно с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с, агрегатированным — на выбор покупателя — с «механикой» или «роботом».

Экспертам ADAC предстояло оценить автомобиль по ряду параметров. В частности, экстерьер и интерьер, эргономику, качество сборки, работу силовой установки и подвески, безопасность и экологичность. Так, специалисты отметили вместительность багажного отделения и богатое оснащение по сравнению с конкурирующими моделями.

А вот материалы, которые АВТОВАЗ применил для отделки интерьера, вызвали у немецких экспертов критику. Кроме того, как сообщается на официальном сайте ADAC, «Веста» укомплектована слабым двигателем и недостаточным количеством «безопасных» систем. По их мнению, машина не отличается хорошей управляемостью, а длина ее тормозного пути оставляет желать лучшего.

По итогу тестирования LADA Vesta присудили 3,4 балла, то есть «удовлетворительно». А вот расходы на содержания этой машины эксперты ADAC оценили на 1,3 балла или «очень хорошо».