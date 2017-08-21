Чем удивит новый Jaguar XE 2018 года

В силовой линейке седана появится новые 2,0-литровые бензиновые моторы серии Ingenium — мощностью 200, 250 и 300 л. с. Все они будут комплектоваться автоматической трансмиссией, два последних доступны с полным приводом. 200-сильная модификация 20t с 320 Нм крутящего момента разгоняет XE до сотни за 7,1 секунды, расход топлива при этом составляет 6,3 л/100 км, а 300-сильная полноприводная версия 30t с 400 Нм крутящего момента достигает отметки в 100 км/ч всего за 5,5 секунды.

Линейка дизельных двигателей расширена за счет нового 2,0-литрового Ingenium мощностью 240 л. с. Этот мотор с двумя турбинами при мощности 240 л. с. и крутящем моменте 500 Нм уже с 1 500 об/мин разгоняет седан до 100 км/ч за 6,1 секунды. Расход топлива версии 25t при этом составляет 5,2 л/100 км.

Впервые на автомобиль обрел функцию сенсорного бесконтактного открывания двери багажника, которая давно используется даже в массовом сегменте: если руки заняты, достаточно провести ногой под задним бампером.

Среди других изменений — система Configurable Dynamics, позволяющая водителю персонализировать настройки работы дроссельной заслонки, двигателя и рулевого управления, новые детали отделки интерьера и дополнительные варианты оформления монитора.

Кроме того, мультимедийка оснащена теперь технологией двойного изображения Dual View, позволяющей водителю и пассажиру одновременно видеть разную информацию на центральном дисплее. Во сколько обойдутся все эти новшества будущего XE, покажет время. Сейчас модель стоит в диапазоне от 2 201 000 до 3 621 000 рублей.