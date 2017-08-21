«Уазики» начнут выпускать в две смены пять дней в неделю

uazbuka.ru
Начиная с сентября на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) будет возобновлен режим пятидневной рабочей недели вместо четырехдневной.
Максим Строкер

Пресс-служба ульяновского автопроизводителя распространила сообщение, что «на предприятии принят нормативный акт, согласованный с профсоюзным комитетом, устанавливающий пятидневную рабочую неделю с 4 сентября 2017 года в двусменном режиме», сообщило ТАСС. Представители компании уточнили, что переход на «пятидневку» стал возможен благодаря увеличению портфеля заказов. Напомним, что с 11 августа УАЗ работает в режиме неполной рабочей недели. Такой производственный график на предприятии собирались сохранить до конца текущего года, однако ситуация на рынке, видимо позволила пересмотреть первоначальные планы.

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21 августа 2017
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