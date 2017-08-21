«Уазики» начнут выпускать в две смены пять дней в неделю

Пресс-служба ульяновского автопроизводителя распространила сообщение, что «на предприятии принят нормативный акт, согласованный с профсоюзным комитетом, устанавливающий пятидневную рабочую неделю с 4 сентября 2017 года в двусменном режиме», сообщило ТАСС. Представители компании уточнили, что переход на «пятидневку» стал возможен благодаря увеличению портфеля заказов. Напомним, что с 11 августа УАЗ работает в режиме неполной рабочей недели. Такой производственный график на предприятии собирались сохранить до конца текущего года, однако ситуация на рынке, видимо позволила пересмотреть первоначальные планы.