Названа дата премьеры обновленного седана KIA Cachet

Так, KIA Cachet обзавелся перелицованными бамперами, новой передней и задней оптикой, светодиодными дневными ходовыми огнями, а также видоизмененной радиаторной решеткой, напоминающей «гриль» KIA Cadenza. А вот фотографии интерьера четырехдверки производитель публиковать пока не стал.

Как сообщают местные СМИ, в движение KIA Cachet будут приводить 1,8-литровый атмосферник мощностью 143 л. с. и 175-сильный турбомотор объемом 1,6 литра. Двигатели агрегатируются — на выбор покупателя — с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач.

Премьера обновленной KIA Cachet, расположенной в модельном ряду между Cerato и Optima, состоится на автосалоне в китайском Чэнду 25 августа. Известно, что продажи автомобиля начнутся ближе к концу нынешнего года.