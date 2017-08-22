Объявлены российские цены на Jaguar XF 2018 модельного года

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, посвежевший Jaguar XF будет продаваться в нашей стране в пяти комплектациях: Pure, Prestige, R-Sport, Portfolio и S. Автомобили комплектуются бензиновыми и дизельными двухлитровыми четырехцилиндровыми моторами Ingenium мощностью от 180 до 300 л. с. Кроме того, российский покупатель может приобрести седан с трехлитровым бензиновым V6, генерирующим 380 л. с. Двигатели агрегатируются исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, а вот привод — задний или полный.

В списке оснащения Jaguar XF 2018 модельного года значатся система бесконтактного открывания двери багажника, круговой обзор с функцией контроля дорожной ситуации (Forward Traffic Detection), а также ассистент маневрирования на небольшой скорости (Forward Vehicle Guidance).

Минимальный ценник на обновленный Jaguar XF составляет 2 815 000 рублей — продажи седана начнутся уже в сентябре.