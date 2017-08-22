Skoda выпустит новую бюджетную модель

Как сообщает Automotive News со ссылкой на руководителя группы стратегического планирования концерна Volkswagen Томаса Седрана, Skoda все еще заинтересована в том, чтобы выпустить бюджетный автомобиль для реализации в развивающихся странах. В частности, новинка будет продаваться в Иране, Бразилии и Индии.

Впрочем, никаких подробностей о доступной машине производитель пока не раскрывает. Известно лишь, что премьера модели, согласно плану, должна состояться ориентировочно в 2020 году. А ее минимальный ценник не превысит отметки в 10 000 долларов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что переговоры о начале сотрудничества между Skoda и Tata Motors, которые продолжались на протяжении шести месяцев, так ни к чему и не привели. Предполагалось, что автостроители приступят к разработке новых машин, ориентированных прежде всего на авторынок Индии.