Audi вводит новые обозначения модификаций своих моделей

– В основе новой системы обозначений лежит мощность конкретной модели в киловаттах. Таким образом, Audi вводит более детальную классификацию в своем модельном ряду в соответствии с мощностью, — говорится в сообщении пресс-службы Audi.

К примеру, шильдик «30» появится на корме автомобилей, укомплектованных двигателями, генерирующими от 110 до 130 л. с. (от 81 до 96 кВт). Обозначение «45» соответствует моторам, развивающим от 230 до 252 л. с. (от 169 до 185 кВт ). А машины, вооруженные 544-сильным агрегатами (400 кВт), обзаведутся табличкой «70». Шильдик с цифровой маркировкой «поселится» слева от названия технологии силовой установки: TFSI, TDI, g-tron или e-tron.

Впрочем, нововведение не затронет «заряженные» модели Audi семейства S и RS, а также Audi R8. Эти машины сохранят свои традиционные обозначения.

Систему «протестируют» на новом поколении седана Audi A8, который появится в продаже осенью 2017 года. Автомобили с трехлитровыми TDI мощностью 285 л. с. будут именоваться Audi A8 50 TDI. А машины с мотором 3.0 TFSI с отдачей в 340 л. с. представят как Audi A8 55 TFSI.