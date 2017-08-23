Глава АВТОВАЗа объявил цену на LADA Vesta SW Cross

Фото: LADA
Глава АВТОВАЗа Николя Мор рассказал о том, сколько будет стоить «внедорожный» универсал LADA Vesta в максимальной комплектации. Так, по словам руководителя компании, ценник на топовую Vesta SW Cross составит более 800 000 рублей.
Виктория Базылева

– LADA Vesta SW будет немного дороже (нежели седан — прим.ред.) в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 будет стоить дороже 800 тысяч, — приводят слова Николя Мора РИА Новости.

Глава АВТОВАЗа также отметил, что на конвейер новинки встанут в самое ближайшее время, а первые универсалы поступят в шоу-румы дилеров ближе к концу нынешнего года.

Впрочем, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, подготовка к запуску серийного производства универсала LADA Vesta SW и его кросс-версии полностью завершена. Более того: первые машины уже сошли с конвейера. И вероятнее всего, продажи универсалов начнутся гораздо раньше обещанного срока, а именно в сентябре.

Напомним, что универсалы обзавелись теми же агрегатами, что и одноименный седан, только в отличие от последнего, они могут похвастать еще и увеличенным до 203 мм клиренсом, а также декоративным пластиковым обвесом. Кроме того, тольяттинцы несколько доработали машины. В частности, перенастроили подвеску, улучшили тормозные механизмы и рулевое управление. Появятся и другие новшества: к примеру, кнопка открывания пятой двери, запираемый лючок бензобака и посвежевшая отделка интерьера.

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23 августа 2017
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