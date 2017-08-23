Кабриолет Rolls-Royce Dawn окрасили в необычный цвет фуксия

– Майкл — особенный клиент для Rolls-Royce Motor Cars. Дизайнеры Rolls-Royce любят работать с ним, так как он постоянно бросает им вызов и побуждает выходить на новый уровень, создавать настоящие произведения искусства, — говорит Торстен Мюллер-Отвос.

При создании яркого оттенка «Fux Fuxia» дизайнеры стремились воспроизвести тон лепестков цветка, который г-н Фукс вручил им на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в минувшем году. Коллекционер, приехавший за своим первым Dawn ярко-голубого цвета «Fux Blue», сорвал цветок с поля и поставил перед командой Rolls-Royce новую задачу.

– Когда я заказывал свой первый Rolls-Royce в 2005 году, я хотел получить нечто иное, кардинально отличавшееся от автомобилей того времени. Я был уверен в креативности дизайнеров марки и жаждал новых открытий, — отметил г-н Фукс. — Я восхищен наследием Rolls-Royce, я люблю эти автомобили.

В коллекции Майкла Фукса насчитывается уже одиннадцать автомобилей Rolls-Royce, выполненных с учетом личных пожеланий заказчика. В 2016 году г-ну Фуксу доставили его первый Dawn, окрашенный в ярко-голубой цвет «Fux Blue» с белоснежным интерьером.