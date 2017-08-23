На каких автомобилях ездят лидеры ведущих мировых держав

Первоначальные инвестиции в развитие проекта «Кортеж» должны были составить 25 млрд. рублей, однако г-н Мантуров решил выбить из бюджета еще чуточку — около 500 000 «деревянных». Между тем автомобили для президента и его окружения до сих пор так и не встали на конвейер. И ряд экспертов даже усомнился в том, что их производство когда-нибудь будет запущено.

Тем не менее, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» очередного российского президента все-таки посадят на машину, вобравшую в себя по аналогии с китайскими производителями различные достижения мирового автопрома: дизайн, содранный у Rolls-Royce; интерьер, слизанный у Hyundai и тому подобных Lexus; мотор от Porsche и электронику от Bosch. Приправят все это дело собственными наработками специалисты НАМИ.