На каких автомобилях ездят лидеры ведущих мировых держав

Вопреки слухам о закрытии проекта «Кортеж», лимузин отечественного производства для Президента России все-таки выпустят. По словам руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, автомобиль будет готов к инаугурации вновь избранного главы государства в 2018 году. Окажется ли он круче машин лидеров других стран — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Первоначальные инвестиции в развитие проекта «Кортеж» должны были составить 25 млрд. рублей, однако г-н Мантуров решил выбить из бюджета еще чуточку — около 500 000 «деревянных». Между тем автомобили для президента и его окружения до сих пор так и не встали на конвейер. И ряд экспертов даже усомнился в том, что их производство когда-нибудь будет запущено.

Тем не менее, как стало известно порталу «АвтоВзгляд» очередного российского президента все-таки посадят на машину, вобравшую в себя по аналогии с китайскими производителями различные достижения мирового автопрома: дизайн, содранный у Rolls-Royce; интерьер, слизанный у Hyundai и тому подобных Lexus; мотор от Porsche и электронику от Bosch. Приправят все это дело собственными наработками специалисты НАМИ.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Обрадуется ли новой «тачке» Владимир Путин — пока не ясно, ведь сегодня поделкам российских инженеров он предпочитает Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Эту модель ВВП облюбовал еще лет 13 назад. Еще бы, ведь помимо брони президентский S-класс оснащен колоссальным количеством всевозможных благ цивилизации, включая так называемые отражатели атак с воздуха и даже систему пожаротушения.

В движение этот шестиметровый «Мерседес» приводится силовым агрегатом мощностью 400 «лошадей». Вероятно, этой прыти любящему прохватить с ветерком по перекрытым российским дорогам главе государства оказалось мало — его новый автомобиль получит под капот аж 850 «скакунов». То есть это будет самый мощный автомобиль из тех, что возят глав других государств.

ДОНАЛЬД ТРАМП

К инаугурации нового президента США компания General Motors построила особый служебный автомобиль — Cadillac по прозвищу «Зверь-2». В машине, созданной на базе CTS6, использована броня, способная выдержать удар противотанковой мины, технологии Stealth, а также системы для пуска дымовых шашек и езды по бездорожью.

На борту имеются кислородные баллоны, стрелковое оружие и оборудование для переливания крови. Кроме того, девятитонная машина умеет менять цвет кузова, а светотехника — вертикально излучать световой поток. Единственный недостаток, который отмечают эксперты — недостаточные динамика и максимальная скорость. Похоже, «джиэмовцам» придется воткнуть в моторный отсек что-нибудь очень шустрое. Иначе как концерну оправдаться за потраченные $15 000 000?

ЕЛИЗАВЕТА II

Королева Британии Елизавета II обладает целым автопарком, состоящим из эксклюзивных люксовых машин. Но чаще всего для официальных поездок она использует бронированный лимузин Bentley Arnage, который по сравнению со стоковой версией машины обладает увеличенными габаритами и клиренсом, а также сильно переоборудован внутри. Из особенностей королевского автомобиля — герметичная кабина; система, способная подавлять газовую атаку; самозатемняющиеся стекла и прочие штучки. Что примечательно, один из Bentley, изготовленный в 2002 году в честь 50-летнего юбилея коронации Елизаветы, она эксплуатирует до сих пор.

АКИХИТО

Император Страны восходящего солнца не изменяет машинам собственного производства и передвигается на служебной Toyota Century Royal, собранной вручную. В моторном отсеке авто прописался 350-сильный бензиновый двигатель, а салон украшен национальными японскими орнаментами. Наверняка и с точки зрения безопасности в транспортном средстве для первого лица все более, чем прекрасно.

Си Цзиньпин

Лидер Китайской народной республики использует в качестве рабочей лошадки бронированный лимузин FAW Hong Qi HQE. Эксперты полагают, что специалисты «Первого автомобильного завода» (First Automobile Works — именно так расшифровывается аббревиатура FAW) при создании шестиметровой машины ориентировались на правительственный ЗиЛ времен СССР. Правда, сами китайцы утверждают, что эксклюзивный проект — исключительно заслуга мастеров из Поднебесной. Как бы то ни было, а некоторые узлы и агрегаты в авто с мотором о 400 «жеребцах» заимствованы у изделий японской Toyota.

КИМ ЧЕН ЫН

Вождь Северной Кореи в своих автопредпочтениях ничуть не хуже Владимира Путина — на все официальные встречи Ким Чен Ын приезжает на собранном по спецзаказу в Штутгарте Mercedes-Benz S600. Понятное дело — бронированном и умеющим подавлять сигналы радаров. А еще в его автопарке числится не менее тысячи различных автомобилей премиального класса, доставшихся в наследство от отца Ким Чен Ира.

МУН ДЖЭ ИН

А вот двенадцатый президент Южной Кореи принципиально не эксплуатирует транспортные средства иностранного производства. Да и зачем, если специально для него местные специалисты создали удлиненную версию Hyundai Equus Stretch Edition. Автомобиль оснащен по последнему слову техники, и именно на нем Мун Джэ Ин приветствовал народ после избрания.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО

Несмотря на то, что президент Беларуси запретил чиновникам передвигаться на премиальных иномарках, сам он не без удовольствия ездит на Mercedes-Maybach 62. Полагаем, что рассказывать о шике, присущем этому автомобилю с мотором мощностью 550 сил, смысла не имеет. Кстати, аналогичные машины используют для своих целей президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
23 августа 2017
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