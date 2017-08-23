Состоялась презентация двух новых модификаций UAZ Patriot

В соответствии со специальными требованиями Министерства обороны РФ ульяновцы построили особый внедорожник, получивший усиленные передний и задний бамперы, дополнительные осветительные приборы, электрическую лебедку, шноркель и экспедиционный багажник с интегрированным прожектором.

В плане конструктивных доработок «Патриот» порадует усовершенствованной антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, задним стабилизатором поперечной устойчивости, блокировкой заднего дифференциала, а также системой, препятствующей отрыву задней оси от дорожного полотна.

В общем, не машина, а мечта для любителей внедорожных покатушек. Правда, вряд ли когда-нибудь эта модификация поступит в свободную продажу.