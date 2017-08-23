Состоялась презентация двух новых модификаций UAZ Patriot

Фото: UAZ
Ульяновский автозавод на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» представил два новых спецавтомобиля, созданных на базе UAZ Patriot. Машины с колесной формулой 4х4 могут похвастать повышенной проходимостью и прочими наворотами.
Мирон Горин

В соответствии со специальными требованиями Министерства обороны РФ ульяновцы построили особый внедорожник, получивший усиленные передний и задний бамперы, дополнительные осветительные приборы, электрическую лебедку, шноркель и экспедиционный багажник с интегрированным прожектором.

В плане конструктивных доработок «Патриот» порадует усовершенствованной антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, задним стабилизатором поперечной устойчивости, блокировкой заднего дифференциала, а также системой, препятствующей отрыву задней оси от дорожного полотна.

В общем, не машина, а мечта для любителей внедорожных покатушек. Правда, вряд ли когда-нибудь эта модификация поступит в свободную продажу.

Второй новинкой Ульяновского завода стала так называемая патрульная версия UAZ Patriot с модернизированным салоном, системой наружной громкой связи, функцией пожаротушения и даже системой видеонаблюдения.

Помимо прочего, ульяновцы продемонстрировали на мероприятии уже знакомый нам UAZ Pickup в комплектации с каркасом и тентом, спецтранспорт для кинологов и военной автоинспекции.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, бездорожье, автосалоны, купить машину
23 августа 2017
3100