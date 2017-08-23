Suzuki Jimny нового поколения впервые замечен на тестах

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным изданием Auto Express, внедорожник сохранит свою квадратную форму кузова, круглые фары и запасное колесо, прикрепленное к дверце багажника. И даже несмотря на то, что автомобиль облачен в камуфляжную пленку, можно сказать, что новинка не будет сильно отличаться от своего предшественника.

Технические же подробности о новом Suzuki Jimny производитель пока не раскрывает.

Напомним, что на сегодняшний день компактный японский внедорожник продается с 1,3-литровым 85-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой МКП или четырехдиапазонным «автоматом». Стартовая цена автомобиля составляет 1 145 000 рублей.