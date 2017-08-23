В честь 115-летия компании Cadillac выпустил особую серию седана CTS-V

Cadillac CTS-V спецсерии Glacier Metallic Edition, ориентированный исключительно на авторынок США, окрашивается в эксклюзивный светло-серый цвет. Кроме того, экстерьер седана дополнен деталями дизайн-пакета Carbon Fiber Package. В частности, передним сплиттером, задним спойлером, 19-дюймовыми колесными дисками и темно-красными суппортами Brembo. В салоне же автомобиля расположились спортивные кресла Recaro, сообщает портал Motor1.

Уже в базовое оснащение CTS-V Glacier Metallic Edition входят трехзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, люк, а также устройство записи видео Performance Data Recorder.

В движение седан приводит шестилитровый турбированный V8 мощностью 640 л. с. и 855 Нм крутящего момента. Двигатель агрегатируется безальтернативно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Первые Cadillac CTS-V специальной серии Glacier Metallic Edition появятся в салонах американских дилеров уже в сентябре. Минимальный ценник новинки составит 103 885 долларов.