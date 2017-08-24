ТОП-5 наиболее продаваемых в России авто с кузовом универсал

Продавать в России универсалы отваживаются не все. Больше того, многие бренды перестали поставлять их своим дилерам. Так, к примеру, поступила компания BMW, сначала убравшая из прайса Touring сначала 3-й серии, а затем и «пятерки». При этом заклятые друзья баварцев из Mercedes-Benz по-прежнему предлагают практичный кузов и в С-, и в Е-классах.

За полгода, прошедшие с момента прошлого обзора, в пятерке лидеров кое-какие изменения все-таки произошли. Прежде всего, на заключительную строчку пробилась Skoda Octavia Combi, оттеснившая на шестое место Hyundai i40 в кузове универсал. Кроме того, KIA cee’d SW вернула себе третью позицию, временно утерянную зимой из-за неожиданного прогресса Ford Focus.