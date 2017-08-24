ТОП-5 наиболее продаваемых в России авто с кузовом универсал

Фото: pinterest.com
В отличие от Европы, где большим спросом пользуются универсалы и дизельные двигатели, российские покупатели куда меньше руководствуются при покупке практичностью автомобиля. Впрочем, у «сараев» и в нашей стране есть свои поклонники. Вот только заботу о них проявляет очень ограниченный круг брендов.
Вадим Устинов

Продавать в России универсалы отваживаются не все. Больше того, многие бренды перестали поставлять их своим дилерам. Так, к примеру, поступила компания BMW, сначала убравшая из прайса Touring сначала 3-й серии, а затем и «пятерки». При этом заклятые друзья баварцев из Mercedes-Benz по-прежнему предлагают практичный кузов и в С-, и в Е-классах.

За полгода, прошедшие с момента прошлого обзора, в пятерке лидеров кое-какие изменения все-таки произошли. Прежде всего, на заключительную строчку пробилась Skoda Octavia Combi, оттеснившая на шестое место Hyundai i40 в кузове универсал. Кроме того, KIA cee’d SW вернула себе третью позицию, временно утерянную зимой из-за неожиданного прогресса Ford Focus.

Фото: LADA

LADA Largus, от 529 900 рублей

Модель, в принципе не выпускающаяся в другом кузове помимо универсала, продолжает раскупаться как горячие пирожки. За семь месяцев она разошлась тиражом в 16 708 экземпляров. Это, между прочим, почти в два раза больше, чем всех остальных универсалов в России. «Ларгус» удерживает свое 12 место в общем зачете среди всех легковых моделей, обгоняя такие бестселлеры, как Skoda Rapid или Renault Logan. Цена базовой версии с зимы не изменилась. Если раньше большинство клиентов предпочитало комплектацию «Люкс» с 102-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач, то теперь признание покупателей делят между собой пятиместные «Норма» и «Кросс» с теми же агрегатами Их цены соответственно составляют и 620 400 и 674 900 рублей.

Фото: LADA

LADA Kalina, от 455 200 рублей

Здесь перед нами также нетривиальный случай — если полгода назад без малого 80% проданных машин имели кузов универсал, то сейчас их уже 83%. Хетчбэку остались лишь жалкие крохи. Самая дешевая «Калина» подорожала с зимы всего на 700 рублей. Наиболее ходовой модификацией оказался «Комфорт » в версии Cross, с более современным 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. И механической пятиступенчатой коробкой передач. За нее просят от 542 700 рублей в обычном варианте, и 551 700 целковых в линии оформления Black line.

Фото: KIA

KIA cee’d SW, от 899 900 рублей

Вернувший себе третье место «кореец» не теряет своего обаяния даже с сугубо практичным универсальным кузовом. По итогам полугодия в России каждый третий проданный cee’d — универсал. Заметим, что зимой «сарай» предпочитал каждый четвертый покупатель. Самой популярной у SW версией оказался Comfort с 1,6-литровым 130-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой. Второй по востребованности стала комплектация Luxe. На них установлены цены в 994 900 и 1 049 900 рублей соответственно. Разница с прайсами полугодовой давности составляет 30 000 «деревянных». Ровно на столько же подорожала и базовая Classic.

Фото: www.netcarshow.com

Ford Focus, от 911 000 рублей

За минувшие полгода Focus потерял третью позицию и вернулся на свое привычное четвертое место, пропустив вперед извечного конкурента KIA cee’d SW. Виной тому — небольшое падение продаж версий с кузовом универсал. Если полгода назад они составляли примерно треть от всех проданных модификаций, то к концу лета их доля упала до 29,5%. Как и ранее, половина машин с этим кузовом, нашедшая своих владельцев в России, оснащена 105-сильным мотором объемом 1,6 л и механической коробкой передач в базовой для универсалов комплектации Sync Edition. Цена базового автомобиля с зимы не изменилась.

Фото: www.netcarshow.com

Skoda Octavia Combi, от 1 208 000 рублей

В отличие от вышеперечисленных моделей, чешский универсал продается в небольших количествах. Так, за полгода было реализовано всего 311 экземпляров, что составляет ничтожные 2% от общего объема продаж модели. Этого хватило, впрочем, чтобы вытолкать за границы пятерки лучших универсал Hyundai i40 с его 232 реализованными автомобилями. Внимание большинства покупателей привлекает топовая версия с 1,8-литровым мотором мощностью 180 л. с., шестиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом в дорогой комплектации Style. Цена такой машины составляет 1 761 000 рублей.

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24 августа 2017
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