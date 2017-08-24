Volkswagen Scirocco получит электрическую модификацию

Как сообщает издание Auto Express со ссылкой на главу отдела разработок концерна Volkswagen Фрэнка Уэлша, в основу Scirocco EV ляжет модульная платформа MEB. Базовую модификацию модели оборудуют 170-сильным электромотором, в то время как более мощная версия с шильдиком R получит установку из двух электродвигателей, развивающих в сумме 300 л. с. Кроме того, известно, что максимальная дальность хода хетчбэка составит до 600 километров.

Предполагается, что внешний вид Volkswagen Scirocco EV будет перекликаться с экстерьерами электрокаров семейства I. D. В частности, автомобиль получит укороченный передний свес и полностью светодиодную оптику.

– Пока мы не имеем точного представления о том, каким станет электрический Scirocco. Однако мы уверены, что идея построить спортивный хетчбэк на нашей электрической платформе очень интересная. В итоге может получиться великолепный, «забавный» автомобиль, — говорит Фрэнк Уэлш.