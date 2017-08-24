Volkswagen Scirocco получит электрическую модификацию

Фото: www.autoexpress.co.uk
Компания Volkswagen намерена выпустить электрическую модификацию спортивного трехдверного хетчбэка Scirocco. Однако «зеленая» новинка увидит свет не раньше, чем через три года.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Auto Express со ссылкой на главу отдела разработок концерна Volkswagen Фрэнка Уэлша, в основу Scirocco EV ляжет модульная платформа MEB. Базовую модификацию модели оборудуют 170-сильным электромотором, в то время как более мощная версия с шильдиком R получит установку из двух электродвигателей, развивающих в сумме 300 л. с. Кроме того, известно, что максимальная дальность хода хетчбэка составит до 600 километров.

Предполагается, что внешний вид Volkswagen Scirocco EV будет перекликаться с экстерьерами электрокаров семейства I. D. В частности, автомобиль получит укороченный передний свес и полностью светодиодную оптику.

– Пока мы не имеем точного представления о том, каким станет электрический Scirocco. Однако мы уверены, что идея построить спортивный хетчбэк на нашей электрической платформе очень интересная. В итоге может получиться великолепный, «забавный» автомобиль, — говорит Фрэнк Уэлш.

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24 августа 2017
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