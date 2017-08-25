Audi отгрузила несколько тысяч автомобилей с одинаковыми VIN-номерами

В Европе продолжается расследование по делу о фальсификации автопроизводителями данных о содержании в выхлопе дизельных моторов вредных веществ, проще говоря, по «дизельгейту». Так, некоторое время назад прокуроры нашли в офисе Audi документы, в которых содержится информация об отгрузке машин с одинаковыми идентификационными знаками. Как сообщает газета Handelsblatt, автомобили с идентичными VIN-номерами отправили в Китай, Корею и Японию.

С какой целью производитель «отметил» несколько тысяч машин одним «ВИНом» — непонятно. Впрочем, представители Audi и вовсе эту информацию опровергают. По их словам, в компании в первый раз слышат о том, что один VIN-номер принадлежит нескольким транспортным средствам.