Характеристики первого электрического грузовика Tesla оказались враньем

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla в следующем месяце собирается показать электрический автопоезд с одинарной кабиной. При этом выяснилось, что запас хода грузовика предположительно составит 320—480 км. Дизельные аналоги, которых президент «Теслы» всего несколько месяцев назад имел неосторожность троллить, с легкостью преодолевают до 1600 км на одной заправке. Таким образом все угрозы Илона Маска создать реального конкурента традиционным средствам перевозки ожидаемо оказались блефом. Его детище по оценке Скотта Перри, руководителя транспортной компании Ryder System Inc из Майами, еле-еле дотягивает до нижней границы возможностей дальнемагистральных грузовых автомобилей.

Агентство Reuters направило руководству Tesla письмо с просьбой разъяснить этот скользкий момент. В ответ было получено следующее заявление:

— Согласно своей политике Tesla всегда отказывается комментировать предположения — как верные, так и ошибочные — поскольку это глупо. Глупо!