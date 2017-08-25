Характеристики первого электрического грузовика Tesla оказались враньем

Фото: insideevs.com
Еще в конце весны президент Tesla заявлял на конференции, организованной частным некоммерческим фондом TED, что его электрогрузовик положит на обе лопатки дизельных магистральных перевозчиков как по крутящему моменты, так и по запасу хода. Однако по своему обыкновению он просто-напросто ввел слушателей в заблуждение.
Эдуард Раскин

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla в следующем месяце собирается показать электрический автопоезд с одинарной кабиной. При этом выяснилось, что запас хода грузовика предположительно составит 320—480 км. Дизельные аналоги, которых президент «Теслы» всего несколько месяцев назад имел неосторожность троллить, с легкостью преодолевают до 1600 км на одной заправке. Таким образом все угрозы Илона Маска создать реального конкурента традиционным средствам перевозки ожидаемо оказались блефом. Его детище по оценке Скотта Перри, руководителя транспортной компании Ryder System Inc из Майами, еле-еле дотягивает до нижней границы возможностей дальнемагистральных грузовых автомобилей.

Агентство Reuters направило руководству Tesla письмо с просьбой разъяснить этот скользкий момент. В ответ было получено следующее заявление:

— Согласно своей политике Tesla всегда отказывается комментировать предположения — как верные, так и ошибочные — поскольку это глупо. Глупо!

Фото: www.trbimg.com

Действительно, глупо ввязываться в дискуссию, особенно когда сказать-то оппоненту по сути нечего. Ведь 480 км максимального пробега — это еще не все. Маск пока не сообщил ни реальную грузоподъемность своего электромонстра, ни время его заправки, ни цену. Между тем, эксперты по перевозкам считают, что батареи, необходимые для обеспечения даже заявленных характеристик, будут настолько громоздкими тяжелыми, что останется мало места для груза. А сотрудники университета Карнеги-Меллона подсчитали, что стоимость одних только аккумуляторов превысит затраты на весь дизельный грузовик, средний прайс на который равен примерно 120 000 долларов.

Ушлый предприниматель, транспортные амбиции которого простираются вплоть до колонизации Марса, продолжает двигаться вопреки здравому смыслу. Но скептиков, сомневающихся в способности Маска превратить нишевое мелкосерийное автомобильное производство в крупное предприятие, становится все больше и больше. Недаром в последнее время финансовые спекулянты выбросили на рынок огромный пакет акций, предчувствуя их скорое падение.

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25 августа 2017
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