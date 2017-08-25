Опубликованы первые фотографии Peugeot 508 второго поколения

Фото: www.motor1.com
В сети появились рендерные изображения седана Peugeot 508 второй генерации. Предполагается, что французы презентуют новинку до конца нынешнего года, однако точная дата премьеры пока не называется.
Виктория Базылева

По мнению авторов рендера, новый Peugeot 508 будет значительно отличаться от своего предшественника. Внешний вид автомобиля, представленного на изображении, перекликается с экстерьером концептуального Exalt, дебютировавшего в 2014 году. Вероятнее всего, большинство дизайнерских решений для новинки французы позаимствуют именно у этой модели.

Как сообщает Motor1, Peugeot 508 построят на модульной платформе EMP2. Судя по опубликованным ранее фотографиям интерьера, машина обзаведется фирменной технологией обустройства водительского места i-Cockpit, уже знакомой нам по кроссоверам 2008, 3008 и 5008. В частности, мы видели то же небольшое рулевое колесо и полностью цифровую приборную панель.

Стоит, однако, отметить, что конкурент Ford Mondeo и Volkswagen Passat в нашей стране популярностью совсем не пользуется. Так, в первой половине нынешнего года в пользу французского седана сделали выбор всего 2 человека. Это и не удивительно, учитывая ценовую политику компании. На сегодняшний день прайс на 508 стартует с отметки в 1 630 000 рублей. К примеру, тот же Volkswagen Passat обойдется покупателю на 130 000 рублей дешевле, и это при том, что производство ни той, ни другой модели в нашей стране не налажено.

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25 августа 2017
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