Опубликованы первые фотографии Peugeot 508 второго поколения

По мнению авторов рендера, новый Peugeot 508 будет значительно отличаться от своего предшественника. Внешний вид автомобиля, представленного на изображении, перекликается с экстерьером концептуального Exalt, дебютировавшего в 2014 году. Вероятнее всего, большинство дизайнерских решений для новинки французы позаимствуют именно у этой модели.

Как сообщает Motor1, Peugeot 508 построят на модульной платформе EMP2. Судя по опубликованным ранее фотографиям интерьера, машина обзаведется фирменной технологией обустройства водительского места i-Cockpit, уже знакомой нам по кроссоверам 2008, 3008 и 5008. В частности, мы видели то же небольшое рулевое колесо и полностью цифровую приборную панель.

Стоит, однако, отметить, что конкурент Ford Mondeo и Volkswagen Passat в нашей стране популярностью совсем не пользуется. Так, в первой половине нынешнего года в пользу французского седана сделали выбор всего 2 человека. Это и не удивительно, учитывая ценовую политику компании. На сегодняшний день прайс на 508 стартует с отметки в 1 630 000 рублей. К примеру, тот же Volkswagen Passat обойдется покупателю на 130 000 рублей дешевле, и это при том, что производство ни той, ни другой модели в нашей стране не налажено.