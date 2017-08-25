Skoda не будет создавать суббренд для своих электромобилей

Гвидо Хаак также сообщил журналистам издания Autocar, что Skoda разработает доступные электрокары, которые не будут конкурировать с моделями Tesla. По его словам, чешские экологически чистые автомобили смогут похвастать оптимальным соотношением цены и качества.

В то же время Хаак подчеркнул, что Tesla в сегменте электрокаров «чрезвычайно успешна». Американскую новинку — «бюджетный» седан Model 3 — он называет автомобилем премиум-класса, машиной «не для всех», объясняя это достаточно высоким ценником.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Skoda представит свою первую полностью электрическую модель в 2020 году. Известно также, что в годом ранее чехи покажут гибридную модификацию флагмана Superb, а некоторое время спустя — и кроссовера Kodiaq.