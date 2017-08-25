Skoda не будет создавать суббренд для своих электромобилей

Фото: autoplazahaiti.com
Skoda будет выпускать электромобили под собственной маркой. Как нашим зарубежным коллегам рассказал руководитель отдела управления продуктами компании Гвидо Хаак, создавать отдельный бренд для «зеленых» моделей чехи не планируют.
Виктория Базылева

Гвидо Хаак также сообщил журналистам издания Autocar, что Skoda разработает доступные электрокары, которые не будут конкурировать с моделями Tesla. По его словам, чешские экологически чистые автомобили смогут похвастать оптимальным соотношением цены и качества.

В то же время Хаак подчеркнул, что Tesla в сегменте электрокаров «чрезвычайно успешна». Американскую новинку — «бюджетный» седан Model 3 — он называет автомобилем премиум-класса, машиной «не для всех», объясняя это достаточно высоким ценником.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Skoda представит свою первую полностью электрическую модель в 2020 году. Известно также, что в годом ранее чехи покажут гибридную модификацию флагмана Superb, а некоторое время спустя — и кроссовера Kodiaq.

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25 августа 2017
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