Volkswagen выпустил 150-миллионный автомобиль

Принято считать, что массовое производство автомобилей Volkswagen началось в декабре 1945 года, когда на конвейер Вольфсбургского предприятия встал Kafer. До 2007 года «Жук» являлся самой популярной моделью, выпущенной общим тиражом в 21,5 млн. экземпляров.

Однако 10 лет назад Volkswagen собрал 25-миллионный автомобиль Golf, и прежний рекорд, установленный двухдверкой Kafer, был побит. К слову сказать, за все время (с 1974 года) произведено более 34 млн. хетчбэков, универсалов и кабриолетов семейства «Гольф».

В настоящее время машины Volkswagen выпускаются более, чем на 60 заводах, расположенных в 14 странах. В частности, в России собираются седан Polo и кроссовер Tiguan — на предприятии в Калуге, а также Jetta — в Нижнем Новгороде.

– 150 миллионов автомобилей — это означает, что мы осуществили мечты 150 миллионов клиентов по всему миру, — говорит глава Volkswagen Герберт Дисс, обращаясь к сотрудникам компании. — Вы и ваша ежедневная работа — вот основа нашего успеха. Я и мои коллеги из Совета директоров хотим поблагодарить всех работников Volkswagen, трудящихся на наших заводах. Без вас это знаменательное событие никогда бы не произошло.