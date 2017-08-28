Российские продажи китайских машин растут третий месяц подряд

Фото: Lifan
По итогам минувшего месяца в России было реализовано 2468 автомобилей китайских марок, что на 5% больше, нежели в июле 2016 года. Таким образом, продажи растут уже третий месяц подряд.
Виктория Базылева

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса AEB, наибольшим спросом у российских автомобилистов пользуются машины Lifan, разошедшиеся в июле тиражом в 1298 экземпляров (-6%). На втором месте расположилась компания Chery. В пользу автомобилей этого китайского производителя сделали выбор 484 человека (+11%). Замыкает же лидерскую тройку Geely — обладателями таких машин в прошлом месяце стали 226 наших соотечественников (-7%).

Отметим также, что дилеры Haval в июле реализовали 140 автомобилей, Changan — 95, а Zotye — 58. Машинами Foton обзавелись 50 человек, FAW — 48, а DFM — 45. Кроме того, в прошлом месяце было продано 12 экземпляров BAW и 12 Brilliance.

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28 августа 2017
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