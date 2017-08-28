Российские продажи китайских машин растут третий месяц подряд

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса AEB, наибольшим спросом у российских автомобилистов пользуются машины Lifan, разошедшиеся в июле тиражом в 1298 экземпляров (-6%). На втором месте расположилась компания Chery. В пользу автомобилей этого китайского производителя сделали выбор 484 человека (+11%). Замыкает же лидерскую тройку Geely — обладателями таких машин в прошлом месяце стали 226 наших соотечественников (-7%).

Отметим также, что дилеры Haval в июле реализовали 140 автомобилей, Changan — 95, а Zotye — 58. Машинами Foton обзавелись 50 человек, FAW — 48, а DFM — 45. Кроме того, в прошлом месяце было продано 12 экземпляров BAW и 12 Brilliance.