Toyota выпустит несколько новых спортивных автомобилей

Как сообщает Automotive News, в сентябре японцы покажут несколько спортивных автомобилей, которые во многом схожи с машинами семейства Lexus F. Однако никаких подробностей о новинках в настоящее время не раскрывается.

Тем не менее, представитель компании отметил, что в Toyota хотели бы предложить покупателям новые «желанные и интересные» автомобили, помимо уже существующих «надежных и практичных».

Напомним, что через два года производитель также презентует новую Toyota Supra. Автомобиль создавался по мотивам концептуальной Toyota FT-1, представленной на Детройтском автосалоне три года назад.

Известно, что «Супра» обзаведется автоматической коробкой передач производства BMW. А в моторную гамму новинки, ориентированной на рынок США, войдут четырех- и шестицилиндровые моторы мощностью 248 и 335 л. с.