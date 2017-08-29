АвтоВАЗ принудительно отправит сотрудников на пенсию

Стало известно о новых сокращениях на АвтоВАЗе. По данным руководителя официального профсоюза компании Сергея Зайцева, руководство завода решило сократить «по старости» еще 500 сотрудников. Эти работники предприятия досрочно отправятся на пенсию в догонку к еще 740 экс-коллегам, об уходе с предприятия которых было заявлено ранее. Напомним, что в середине лета было объявлено о намерении руководства компании в течении ближайших двух лет уменьшить численность персонала АвтоВАЗа примерно на 8000 человек. А недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из федерального бюджета примерно 440 млн. рублей для организации занятости и переподготовки сокращаемых работников АвтоВАЗа.