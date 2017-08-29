Более 16 000 машин продано по новым госпрограммам льготного автокредитования

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Минпромторга, с помощью новых госпрограмм было реализовано более 4300 автомобилей LADA, около 2000 машин Hyundai, порядка 1700 KIA и 1000 транспортных средств Renault. Официальные дилеры Volkswagen продали примерно 500 автомобилей, а Nissan, Datsun и Ford — в среднем по 300 машин.

Напомним, что воспользовавшись программой «Первые автомобиль» или «Семейный автомобиль», можно получить скидку в размере 10% от стоимости машины. Согласно условиям, льготы предоставляются тем, кто покупает транспортное средство впервые («Первый автомобиль») или воспитывает более двух несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»). Кроме того, машина должна быть новой, 2016—2017 года производства, а ее ценник не может превышать 1 450 000 рублей.

Что же до программ «Российский тягач», «Свое дело» и «Российский фермер», то по ним дают скидку в размере 12,5%. Воспользоваться этими предложениями могут владельцы малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также физические и юридические лица, заключающие договор лизинга магистральных тягачей.