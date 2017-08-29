Франкфурт-2017: электрокар BMW i3 получил «заряженную» версию

Как сообщает пресс-служба BMW, под капотом i3s расположился модернизированный электромотор мощностью 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. На разгон с места до сотни новинке требуется 6,9 секунд (стандартной модификации нужно на 0,3 секунды больше), а ее пиковая скорость превышает отметку в 160 км/ч. Кроме того, баварцы перенастроили пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, а также «опустили» машину на 10 мм.

И обычная i3, и «спортивная» i3s оснащены 94-амперной установкой, состоящей из литий-ионных аккумуляторов. Так, автомобили могут преодолеть без дополнительной подзарядки расстояние равное 300 километрам. Впрочем, за отдельную плату можно установить и двухцилиндровый бензиновый мотор, который выступает в качестве генератора для «подпитки» батарей.

Более подробная информация о «зеленых» i3 появится ближе к их премьере, которая состоится на Франкфуртовском автосалоне 12 сентября.