Франкфурт-2017: какие новинки покажет Honda

Фото: Honda
Представители компании Honda рассказали об автомобилях, которые дебютируют на Франкфуртовском моторшоу. Так, японцы представят концепт электрического ситикара, гибридный кроссовер CR-V, ориентированный на европейский рынок, а также обновленный Jazz.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Honda, главной новинкой грядущего автосалона станет концепт-кар Urban — компактный электромобиль будущего. Однако никакой информации об этой машине производитель раскрывать пока не стал.

Во Франкфурте также состоится премьера гибридной модификации кроссовера CR-V, которая в дальнейшем появится в продаже в странах Европы. Известно, что в движение автомобиль приводит электрическая 212-сильная установка, включающая в себя двухлитровый бензиновый агрегат и два электромотора.

Кроме того, японцы покажут компактвэн Jazz, переживший рестайлинг. Стоит отметить, что экстерьер машины посвежел за счет видоизмененной радиаторной решетки, перелицованных бамперов и новых фар. Пополнился и моторный ряд модели — теперь автомобиль располагает, помимо прочего, 100-сильным 1,3-литровым двигателем.

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29 августа 2017
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