Как отсудить у производителя 1 500 000 рублей за сгоревший UAZ Patriot

Фото: АвтоВзгляд
В январе портал «АвтоВзгляд» рассказывал об очередном случае воспламенения внедорожника UAZ Patriot, который за считанные минуты выгорел дотла из-за допущенного заводом-изготовителем брака. Как бы не опровергал УАЗ конструктивные «косяки» в своих авто, суд вынес решение отнюдь не в пользу производителя.
Вячеслав Василенко

Для начала стоит напомнить, что инициированная владельцем «Патриота» экспертиза показала, что «причиной возгорания машины стала разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя, что относится к производственным недостаткам». Правда, данный факт представители Ульяновского завода признавать наотрез отказались, и провели собственную экспертизу, ожидаемо продемонстрировавшую, что «никаких недостатков производственного характера в автомобиле выявлено не было».

В итоге мало того, что автостроитель не соизволил поменять гарантийный UAZ Patriot на новый, так еще и подал на хозяина обугленного каркаса иск с требованием возместить убытки, которые понес завод в связи с проведением экспертного исследования.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, сей факт не сильно напугал владельца ульяновского внедорожника, и он обратился в суд, который в свою очередь назначил независимую судебную экспертизу. Ее результаты оказались для завода-изготовителя неутешительными (причем настолько, что в ближайшем будущем УАЗ может объявить о крупномасштабной отзывной кампании огнеопасных «Патриотов»). По решению суда предприятие обязано выплатить потерпевшей стороне 1 500 000 рублей.

Разумеется, окончательная точка в деле еще не поставлена: ульяновцы наверняка попытаются обжаловать печальный для них вердикт в вышестоящей инстанции. Что станет очередной репутационной потерей. Ведь сегодня суды в подобных спорах все чаще становятся на сторону потребителей, то есть шансы завода избежать ответственности стремятся к нулю. А вот СМИ не упустят возможности лишний раз напомнить, насколько ненадежны его машины.

Особенно если учесть, что случай с возгоранием UAZ Patriot далеко не единственный, и судебные процессы по другим «пожарам» сейчас набирают обороты. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием ситуации.

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29 августа 2017
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