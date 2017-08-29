Как отсудить у производителя 1 500 000 рублей за сгоревший UAZ Patriot

Впрочем, сей факт не сильно напугал владельца ульяновского внедорожника, и он обратился в суд, который в свою очередь назначил независимую судебную экспертизу. Ее результаты оказались для завода-изготовителя неутешительными (причем настолько, что в ближайшем будущем УАЗ может объявить о крупномасштабной отзывной кампании огнеопасных «Патриотов»). По решению суда предприятие обязано выплатить потерпевшей стороне 1 500 000 рублей.

Разумеется, окончательная точка в деле еще не поставлена: ульяновцы наверняка попытаются обжаловать печальный для них вердикт в вышестоящей инстанции. Что станет очередной репутационной потерей. Ведь сегодня суды в подобных спорах все чаще становятся на сторону потребителей, то есть шансы завода избежать ответственности стремятся к нулю. А вот СМИ не упустят возможности лишний раз напомнить, насколько ненадежны его машины.

Особенно если учесть, что случай с возгоранием UAZ Patriot далеко не единственный, и судебные процессы по другим «пожарам» сейчас набирают обороты. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием ситуации.