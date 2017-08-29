Как отсудить у производителя 1 500 000 рублей за сгоревший UAZ Patriot

Для начала стоит напомнить, что инициированная владельцем «Патриота» экспертиза показала, что «причиной возгорания машины стала разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя, что относится к производственным недостаткам». Правда, данный факт представители Ульяновского завода признавать наотрез отказались, и провели собственную экспертизу, ожидаемо продемонстрировавшую, что «никаких недостатков производственного характера в автомобиле выявлено не было».
В итоге мало того, что автостроитель не соизволил поменять гарантийный UAZ Patriot на новый, так еще и подал на хозяина обугленного каркаса иск с требованием возместить убытки, которые понес завод в связи с проведением экспертного исследования.