Bentley рассекретила новый Continental GT

Фото Bentley
Компания Bentley опубликовала официальные фото и технические данные нового купе, которое британские мастера собирают вручную. В основу дизайна модели лег концепт-кар EXP 10 Speed 6, показанный в Женеве пару лет назад. Continental GT третьего поколения оснащается обновленной версией шестилитрового двигателя W12 TSI с двойным турбонаддувом, а также восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
Иван Флягин

Новый кузов полегчал на 80 кг в сравнении с предыдущим Continental W12, а его профиль вытянулся и стал более приземистым благодаря смещению передних колес на 135 мм вперед, что позволило удлинить капот и занизить переднюю часть купе. В которой, кстати сказать, появились другие фары со светодиодной матричной технологией. На корме фонари получили форму эллипса и повторяют силуэт расположенных под ними выхлопных труб с перфорированным рукавом, который снижает температуру выхлопных газов.

Для оформления салона специалисты Bentley впервые предлагают уникальные комбинации двух видов шпона. Кстати, для отделки одного Continental GT требуется более 10 кв. м древесины, а обработка и установка вручную деревянных вставок занимает девять часов. Интерьер модели дополнен бронзовыми вставками на органах управления. Приборная панель стала полностью цифровой и предлагает дополнительные возможности настройки.

При нажатии кнопки запуска двигателя шпон в центре панели выезжает вперед и переворачивается, представляя самый большой дисплей, созданный Bentley — цифровой сенсорный 12,3-дюймовый MMI экран с технологией Retina. Владельцы купе смогут выбрать одну из трех аудиосистем, среди которых установки от Bang & Olufsen и Naim.

Созданный вручную, шестилитровый двигатель W12 TSI развивает мощность в 635 л. с. при крутящем моменте в 900 Нм, разгоняя Continental GT до 100 км/ч за 3,7 секунды и развивая максимальную скорость 333 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле снизился на два литра — до 12,2 литров на «сотню». Новая система автоматически подключаемого полного привода распределяет крутящий момент между осями не в традиционной пропорции 40:60, а в зависимости от дорожной ситуации.

Напомним, что нынешний Bentley Continental GT на российском рынке оценен в 14 172 000 рублей. По итогам семи месяцев нынешнего года продажи Bentley сократились у нас на 32%. За этот период официальные дилеры британской марки реализовали всего 131 машину.

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30 августа 2017
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