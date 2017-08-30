Bentley рассекретила новый Continental GT

Новый кузов полегчал на 80 кг в сравнении с предыдущим Continental W12, а его профиль вытянулся и стал более приземистым благодаря смещению передних колес на 135 мм вперед, что позволило удлинить капот и занизить переднюю часть купе. В которой, кстати сказать, появились другие фары со светодиодной матричной технологией. На корме фонари получили форму эллипса и повторяют силуэт расположенных под ними выхлопных труб с перфорированным рукавом, который снижает температуру выхлопных газов.

Для оформления салона специалисты Bentley впервые предлагают уникальные комбинации двух видов шпона. Кстати, для отделки одного Continental GT требуется более 10 кв. м древесины, а обработка и установка вручную деревянных вставок занимает девять часов. Интерьер модели дополнен бронзовыми вставками на органах управления. Приборная панель стала полностью цифровой и предлагает дополнительные возможности настройки.