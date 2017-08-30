Foton показал несколько новых моделей для России

Как сообщает пресс-служба Foton, тягач Auman EST A H5 разрабатывался в течение четырех лет при участии специалистов концерна Daimler. Автомобиль отличается самой широкой кабиной в классе, продуманной эргономикой и богатым оснащением. В движение машину приводит 11,8-литровый мотор, агрегатированный с 16-ступенчатой «механикой» или 12-диапазонным «автоматом». В Китае модель продается с тремя вариантами колесной формулы: 4х2, 6х4 и 6х2R. У нас же первой появится модификация 4х2, рассчитанная на работу в составе автопоезда полной массой до 45 тонн.

Что же до Foton Aumark M4, то грузовик получил модернизированные задний мост, подвеску и карданный вал. Грузовик оснащается — на выбор покупателя — 2,8- или 3,8-литровым мотором и пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач. Серия Aumark M4 включает в себя машины полной массой от 3,5 до 14 тонн. Первыми на российский рынок выйдут модификации S1 BJ1065 и BJ1088 полной массой 6 и 8 тонн соответственно. Ориентировочные сроки начала продаж новинки — октябрь нынешнего года.