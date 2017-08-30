Франкфурт-2017: как будет выглядеть новый «заряженный» KIA Cee’d

– Разработанный в европейском дизайнерском центре KIA во Франкфурте, всего в 500 метрах от того места, где состоится его дебют, концепт-кар продемонстрирует, как может выглядеть следующее поколение Cee’d, — говорится в сообщении пресс-службы KIA.

Впрочем, никаких подробностей относительно новинки представители корейской компании пока не раскрывают. Более того, на сегодняшний день неизвестно даже название концепт-кара.

Напомним, ранее стало известно, что KIA Cee’d третьего поколения представят общественности в первой половине следующего года. По предварительным данным, внешний вид модели будет перекликаться с экстерьерами Rio и абсолютного нового Stinger.