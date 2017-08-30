Названа дата премьеры новой модели UAZ

Фото: UAZ
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Ульяновского завода, на предстоящем Международном грузовом автосалоне Comtrans-2017 в Москве состоится официальный дебют новой модели в сегменте легкого коммерческого транспорта — UAZ Profi.
Вячеслав Василенко

Новинку гостям выставки 4 сентября представит лично генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов. Правда, «бездорожник» грузоподъемностью 1,5 тонны, который — на выбор покупателя — может быть, как с моноприводом, так и со всеми ведущими колесами, мы уже могли видеть в ходе закрытой презентации на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов России».

Впрочем, подкрепить премьерный показ своего грузовичка ульяновцы планируют рассказом об уникальных предложениях на покупку UAZ «Профи» и вкусных условиях его содержания.

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30 августа 2017
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