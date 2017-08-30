Названа дата премьеры новой модели UAZ

Новинку гостям выставки 4 сентября представит лично генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов. Правда, «бездорожник» грузоподъемностью 1,5 тонны, который — на выбор покупателя — может быть, как с моноприводом, так и со всеми ведущими колесами, мы уже могли видеть в ходе закрытой презентации на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов России».

Впрочем, подкрепить премьерный показ своего грузовичка ульяновцы планируют рассказом об уникальных предложениях на покупку UAZ «Профи» и вкусных условиях его содержания.