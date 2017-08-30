Универсал LADA Vesta SW Cross снова попал в объективы фотокамер

Как сообщает паблик RCI News, в распоряжении которого оказались свежие снимки, в объектив камеры фотошпиона попала LADA Vesta SW Cross в топовой комплектации. Под капотом окрашенного в ярко-оранжевый цвет «Марс» автомобиля расположился 1,8-литровый мотор, агрегатированный с «роботом». Мы видим антенну в форме плавника, задний спойлер и рейлинги. Кроме того, машина может похвастать задними дисковыми тормозами и запирающимся лючком бензобака.

Напомним, что универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross обзавелись теми же силовыми агрегатами, что и одноименный седан. А именно 1,6- и 1,8-литровыми двигателями мощностью 106 и 122 л. с. соответственно. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или «робот», а привод — безальтернативно передний.

По неподтвержденным данным, «универсальные» Vesta порадуют покупателя подогревом передних и задних сидений, охлаждаемым «бардачком», климат-контролем, обогревом лобового стекла, круиз-контролем, а также датчиком дождя и освещенности.