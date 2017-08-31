Франкфурт-2017: Citroёn покажет три новых автомобиля

Citroёn C3 Aircross

Субкомпактный кроссовер Citroёn C3 Aircross был представлен французами еще в июне. В основу автомобиля, отличающегося весьма своеобразным дизайном, лег дебютировавший на Женевском моторшоу концепт-кар C-Aircross. Новинка может похвастать увеличенным клиренсом, защитными накладками на бамперах, расширителями колесных арок, а также рейлингами на крыше.

Кроссовер комплектуется трехцилиндровыми бензиновыми моторами PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельными BlueHDi, генерирующими от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические или автоматические. Стоит отметить, что C3 Aircross располагает множеством систем безопасности, среди которых ассистент помощи при спуске Hill Assist Descent и система экстренного автоматического торможения Active Safety Brake.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, российские продажи кроссовера начнутся в следующем году.