Франкфурт-2017: Citroёn покажет три новых автомобиля

Фото: www.netcarshow.com
На Франкфуртовском автосалоне, который откроет свои двери для посетителей 14 сентября, дебютируют сразу три автомобиля Citroёn. Среди них новый субкомпактный кроссовер C3 Aircross, концептуальный минивэн SpaceTourer Rip Curl, а также электрический кабриолет E-Mehari спецсерии Styled by Courrèges.
Виктория Базылева

Citroёn C3 Aircross

Субкомпактный кроссовер Citroёn C3 Aircross был представлен французами еще в июне. В основу автомобиля, отличающегося весьма своеобразным дизайном, лег дебютировавший на Женевском моторшоу концепт-кар C-Aircross. Новинка может похвастать увеличенным клиренсом, защитными накладками на бамперах, расширителями колесных арок, а также рейлингами на крыше.

Кроссовер комплектуется трехцилиндровыми бензиновыми моторами PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельными BlueHDi, генерирующими от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические или автоматические. Стоит отметить, что C3 Aircross располагает множеством систем безопасности, среди которых ассистент помощи при спуске Hill Assist Descent и система экстренного автоматического торможения Active Safety Brake.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, российские продажи кроссовера начнутся в следующем году.

Фото: Citroёn

Citroёn SpaceTourer Rip Curl

Что же до SpaceTourer Rip Curl, то представители Citroёn утверждают, что этот автомобиль предназначен для любителей активных видов спорта и отдыха на природе. Минивэн отличается повышенной проходимостью благодаря системе полного привода. Кроме того, машина в случае необходимости трансформируется в компактный кемпинг-кар. Прочие подробности об этой модели производитель пока не раскрывает.

Citroёn E-Mehari Styled by Courrèges

Во Франкфурте Citroёn покажет и еще одну новинку — электрический кабриолет E-Mehari в специальной версии Styled by Courrèges. Окрашенный в черный цвет автомобиль оснащен жесткой крышей Hard Top, боковыми стеклами и черными колесными дисками. Французы полностью пересмотрели и интерьер автомобиля. В частности, они обновили переднюю панель и оформили салон в белых тонах, контрастирующих с цветом наружных элементов. Судя по всему, под капотом кабриолета, который в России не продается, никаких изменений не произошло.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, новая модель, кроссоверы, прототипы, концепты
31 августа 2017
179


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы