LADA вошла в ТОП-50 самых популярных автомобильных марок в мире

Согласно данным аналитического агентства focus2move, по итогам первых шести месяцев 2017 года LADA находится на 50 строчке рейтинга. В январе-июне в пользу новеньких ВАЗовских автомобилей сделали выбор 149 500 человек по всему миру. К слову сказать, это на 11,8% больше, нежели в первом полугодии 2016-го.

Лидером же рейтинга вновь стала Toyota — дилеры японской марки реализовали 4,28 млн. машин (+4,4%). На втором месте расположилась компания Volkswagen, автомобили которой разошлись тиражом в 3,22 млн. экземпляров (+1%). А замыкает лидерскую тройку Ford (3,06 млн. машин, −2,2%).