Mercedes-Benz E350d сняли с продажи

Как сообщает Autocar, решение о приостановке продаж Mercedes-Benz E350d в Германии является добровольным. В настоящее время в компании работают над обновлением программного обеспечения дизельных моторов, которое позволит снизить уровень выбросов вредных веществ.

Кроме того, инженеры Mercedes-Benz модернизируют систему впрыска топлива и установят усовершенствованный SCR-катализатор. Таким образом, штутгартский автостроитель сократит выбросы CO2 ориентировочно на 25%.

Точные сроки возобновления продаж Mercedes-Benz E350d в Германии пока не называются. Однако по предварительным данным, сервисные работы завершатся до конца нынешнего года.

Напомним, что E-Class в этой модификации в нашей стране не продается. Зато россияне могут приоберсти версию E200d с двухлитровым 150- или 194-сильным двигателем по цене от 3 020 000 и 3 650 000 рублей соответственно.