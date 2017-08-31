Nissan выпустил внедорожник с «умным» зеркалом заднего вида

Фото: www.cnet.com
Компания Nissan оснастила внедорожник Armada 2018 модельного года «умным» зеркалом заднего вида, которое «смотрит» сквозь предметы и головы задних пассажиров. «Армада» — первая серийная модель, получившая систему Intelligent Rear View Mirror (I-RVM).
Виктория Базылева

Так, американские автомобилисты, владельцы Nissan Armada 2018 модельного года, смогут выбирать режим «работы» зеркала заднего вида, которое является одновременно и монитором, сообщает портал CNET. В случае необходимости, когда салон внедорожника сильно загружен или на заднем ряду расположились высокие пассажиры, водитель нажатием кнопки выводит на экран изображение с камеры заднего вида.

Появится ли I-RVM на других автомобилях Nissan — пока неизвестно.

Остается добавить, что продающийся в Америке внедорожник Nissan Armada — этот тот же знакомый нам Nissan Patrol. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Patrol покинул российский рынок вследствие низкого покупательского спроса. К примеру, за первые три месяца нынешнего года официальные дилеры японской марки реализовали всего 35 таких машин.

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31 августа 2017
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