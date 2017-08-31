Нижегородский завод «Группы ГАЗ» выпустил 200-тысячную машину Skoda

– Выпуск 200-тысячного автомобиля на заводе в Нижнем Новгороде — это, несомненно, большое достижение. Символично, что юбилейной моделью, произведенной здесь, стала именно новая Octavia, — говорит Ян Прохазка, руководитель российского представительства Skoda. — Клиенты в России всегда относились с теплотой к этой легендарной модели, и запуск локального производства новой Octavia, который состоялся в марте этого года, стал еще одним шагом к укреплению ее позиций на российском рынке.

Напомним, что производственная площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде начала свою работу в 2011 году. На сегодняшний день на этом заводе выпускают Volkswagen Jetta, а также Skoda Octavia и Yeti. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в обозримом будущем здесь будут собирать и кроссоверы Kodiaq.