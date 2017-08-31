Седан Mercedes-Benz A-Class впервые замечен на тестах

Замеченный во время тестов автомобиль облачен в плотную камуфляжную пленку, и рассмотреть какие-либо детали достаточно сложно. Однако, судя по фотографиям, опубликованным на портале Motor1, внешний вид седана во многом схож с экстерьером Concept A, который дебютировал в апреле на Шанхайском моторшоу.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что хетчбэк Mercedes-Benz A-Class нового поколения дебютирует в начале 2018 года, а спустя некоторое время — вероятнее всего, ближе к четвертому кварталу — штутгартцы презентуют и седан.

В основу семейства A-Class ляжет модульная платформа MFA. Так, хетчбэк станет чуть длиннее и шире своего предшественника, но при этом он «сбросит» несколько килограммов. Под капотом автомобиля «поселится» 1,4-литровый бензиновый мотор, кроме того в продаже появится «заряженная» гибридная модификация с 400-сильной установкой.