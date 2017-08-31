Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,5 лет

На долю иномарок в отечественном парке легковушек приходится 60% машин, сообщает агентство «Автостат». Любопытно, что практически каждый пятый автомобиль — это кроссовер или внедорожник (21%). А вот сколько по дорогам России ездит седанов, хетчбэков, универсалов и машин в других кузовах, не сообщается.

На автомобили, соответствующие экологическим стандартам не ниже «Евро-4», приходится лишь 40% от общего объема. Между тем, легковушек, оснащенных дизельными двигателями, в нашей стране менее 5%.

Отметим также, что в десяти российских регионах объем парка составляет не менее 1 млн. автомобилей. К таким субъектам относятся Москва (3,75 млн. авто) и Подмосковье (2,59 млн), а также Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области.

Если же смотреть по автомобильным брендам, то в России насчитывается 13,83 млн. машин LADA и 3,7 млн. Toyota. Кроме того, к маркам-миллионникам относятся Nissan, Hyundai, Chevrolet, Renault, KIA, Volkswagen, Ford и Mitsubishi — на долю каждой компании приходится по 1—2 млн. легковушек.