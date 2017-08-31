Суд решил, что в новых UAZ Patriot можно сгореть заживо

Наверняка небезразличных читателей и «уазоводов» заинтересует, как отреагировали на это представители UAZ, и чем руководствовались их юристы, выступающие в суде — неужели экспертиза, проведенная заводом, оказалась филькиной грамотой? Увы, но так оно и есть.
Портал «АвтоВзгляд» публикует заключение судебной экспертизы, в которой русским по белому написано, что «возгорание произошло в районе раздаточной коробки, вызванное невыполением условий ст.48 ФЗ от 22.07.2008 („Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“). Установленная причина возгорания относится к конструктивно-производственным недостаткам».
В общем-то, занавес. А поклонникам изделий UAZ — не заметку. Но, что примечательно: и с этим вердиктом ульяновцы не согласились, а в качестве возражения привели просто умилительные доводы: мол, дела на заводе сейчас очень плохи, сотрудники работают по сокращенному графику, а владелец пытается попросту нажиться, воспользовавшись сложившейся ситуацией. Правда, почему-то забыли о том, что этот самый владелец вместе со своим ребенком чуть не сгорели заживо в металлической коробке под названием УАЗ.