Суд решил, что в новых UAZ Patriot можно сгореть заживо

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился уже бывший владелец двухлетнего гарантийного UAZ Patriot Алексей, столкнувшийся с внезапным возгоранием автомобиля прямо во время езды. Буквально за считанные минуты внедорожник сгорел дотла — благо водитель со своим ребенком успели вовремя покинуть салон. Хозяин обугленного каркаса марки УАЗ организовал независимую экспертизу, которая показала, что пожар случился по причине конструктивных недостатков, допущенных заводом-изготовителем.

Однако на его претензию возместить ущерб или обменять автомобиль на равнозначный производитель ответил отказом. Более того: инициировал собственную экспертизу, ожидаемо показавшую, что никаких производственных дефектов в машине не обнаружено, а значит «Патриот» сгорел по причине неправильной эксплуатации. При этом представители завода подали на Алексея иск с требованием возместить потраченные на экспертное исследование средства.

В свою очередь превратившийся из счастливого обладателя Patriot в оскорбленного, Алексей тоже обратился в суд, который спустя несколько месяцев изучения обстоятельств дела, прений сторон и проведения судебной экспертизы вынес неутешительное для «уазовцев» решение — владелец обязан вернуть останки сгоревшего авто предприятию, а предприятие — выплатить ему немногим больше 1 500 000 рублей.