Суд решил, что в новых UAZ Patriot можно сгореть заживо

Фото: АвтоВзгляд
Поделки Ульяновского автозавода никогда не славились качеством сборки и надежностью в эксплуатации, что, впрочем, всегда компенсировалось их высокой ремонтопригодностью и дешевизной в обслуживании. Ну и, конечно, завидной проходимостью. Однако в последние годы ульяновские авто стали откровенно опасны — из-за конструкторских огрехов они мало того, что плохо тормозят, так еще и горят, как свечи.
Вячеслав Василенко

Недавно, например, завод объявил крупномасштабный отзыв сразу трех моделей — Patriot, Pickup и Сargo, в которых были выявлены некорректно установленные элементы тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования. А буквально на днях проиграл в суде дело, связанное с самовоспламеняющимися UAZ Patriot.

Любопытно, что даже несмотря на неоднократные случаи возгорания этих внедорожников, предприятие не только не инициирует их отзыв, но и продолжает клепать огнеопасные машины ударными темпами. Впрочем, обо всем по порядку.

Фото: АвтоВзгляд

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился уже бывший владелец двухлетнего гарантийного UAZ Patriot Алексей, столкнувшийся с внезапным возгоранием автомобиля прямо во время езды. Буквально за считанные минуты внедорожник сгорел дотла — благо водитель со своим ребенком успели вовремя покинуть салон. Хозяин обугленного каркаса марки УАЗ организовал независимую экспертизу, которая показала, что пожар случился по причине конструктивных недостатков, допущенных заводом-изготовителем.

Однако на его претензию возместить ущерб или обменять автомобиль на равнозначный производитель ответил отказом. Более того: инициировал собственную экспертизу, ожидаемо показавшую, что никаких производственных дефектов в машине не обнаружено, а значит «Патриот» сгорел по причине неправильной эксплуатации. При этом представители завода подали на Алексея иск с требованием возместить потраченные на экспертное исследование средства.

В свою очередь превратившийся из счастливого обладателя Patriot в оскорбленного, Алексей тоже обратился в суд, который спустя несколько месяцев изучения обстоятельств дела, прений сторон и проведения судебной экспертизы вынес неутешительное для «уазовцев» решение — владелец обязан вернуть останки сгоревшего авто предприятию, а предприятие — выплатить ему немногим больше 1 500 000 рублей.

Фото: АвтоВзгляд

Наверняка небезразличных читателей и «уазоводов» заинтересует, как отреагировали на это представители UAZ, и чем руководствовались их юристы, выступающие в суде — неужели экспертиза, проведенная заводом, оказалась филькиной грамотой? Увы, но так оно и есть.

Портал «АвтоВзгляд» публикует заключение судебной экспертизы, в которой русским по белому написано, что «возгорание произошло в районе раздаточной коробки, вызванное невыполением условий ст.48 ФЗ от 22.07.2008 („Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“). Установленная причина возгорания относится к конструктивно-производственным недостаткам».

В общем-то, занавес. А поклонникам изделий UAZ — не заметку. Но, что примечательно: и с этим вердиктом ульяновцы не согласились, а в качестве возражения привели просто умилительные доводы: мол, дела на заводе сейчас очень плохи, сотрудники работают по сокращенному графику, а владелец пытается попросту нажиться, воспользовавшись сложившейся ситуацией. Правда, почему-то забыли о том, что этот самый владелец вместе со своим ребенком чуть не сгорели заживо в металлической коробке под названием УАЗ.

Фото: АвтоВзгляд

Не менее любопытным является и тот факт, что UAZ входит в реестр малого и среднего бизнеса (не удивляйтесь — каждый уходит от налогов, как может), на основании чего защита предприятия попросила суд снизить требования истца. Только вот Фемида в удовлетворении всех ходатайств ульяновской микроконторы отказала.

Сам же владелец пожароопасной машины намерен идти дальше: в прокуратуру, технадзор и другие инстанции в надежде на то, что Ульяновский автозавод как минимум уведомит многочисленных обладателей «Патриотов» о несоответствии авто заявленным требованиям безопасности и проведет официальную отзывную кампанию.

Понятно, что UAZ наверняка попытается обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Впрочем, вряд ли заводу удастся добиться иного исхода событий призывами к поддержке российского автопрома и жалобами на тягости его существования.

штрафы, суд, ущерб, возмещение ущерба, автопродажи, авторынок, производители, производство, безопасность дорожного движения, автозаводы, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, бездорожье, ремонт, автосалоны, продать машину, купить машину, техническое обслуживание
31 августа 2017
896


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы