Бывшие инженеры Apple работают над беспилотником

www.autoblog.com
Американский стартап Zoox привлек для участия в проекте создания автомобиля с искусственным интеллектом 17 специалистов из Apple. В планы молодой калифорнийской компании входит разработка полностью автономного средства передвижения и основания первого автопарка из беспилотников.
Иван Флягин

Когда-то эти инженеры в стенах Apple разрабатывали собственный аналогичный автомобиль под названием Project Titan, от которого в 2016 году руководство компании отказалось. Вместо этого производитель гаджетов поставил цель разработать собственную систему автономного управления для ведущих автомобильных компаний.

Прошедшей весной Apple уже провела первые испытания собственного автопилота, используя тестовой прототип на базе гибридного кроссовера Lexus RX450h. Автомобиль оборудован 64-канальным оптическим дальномером Lidar, двумя радиолокаторами и системой видеокамер.

В свою очередь, компания Zoox, основанная в 2014 году, обнародовала рыночную стоимость амбициозного стартапа, которая на данный момент составляет 1,25 млрд долларов. Недавно к громкому проекту присоединились такие специалисты, как сотрудник Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) Марк Розкинд,а также бывший топ-менеджер Ferrari Коррадо Ланцоне, который возглавит производство беспилотника.

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1 сентября 2017
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