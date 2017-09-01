Франкфурт-2017: Ford покажет пикап Ranger спецсерии Black Edition

Ford Ranger Black Edition окрашен в эксклюзивный оттенок Absolute Black («абсолютный черный»). Решетка радиатора, легкосплавные колеса, защитная дуга за кабиной и все остальные детали экстерьера также оформлены в черном цвете.

Пикап спецсерии будет продаваться исключительно в кузове с двойной кабиной Double Cab и в комплектации Limited. В списке оснащения автомобиля значатся спутниковая навигация, парктроники и камера заднего вида. Кроме того, грузовичок может похвастать мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, двухзонным климат-контролем, кожаной отделкой сидений и боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом.

В движение Ford Ranger приводит — на выбор покупателя — 2,2-литровый мотор мощностью 160 л. с. или 3,2-литровый агрегат, генерирующий 200 л. с.. Коробки передач — шестиступенчатые автоматическая или механическая, а привод — безальтернативно полный.

– Покупатели Ranger ценят этот пикап за выносливость, потрясающие внедорожные способности и мужественную внешность. Мы уверены, что новая ограниченная серия с еще более привлекательным экстерьером «разлетится» в считанные недели, — говорит Ханс Шеп, руководитель подразделения коммерческого транспорта Ford of Europe.