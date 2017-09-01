Названы автомобили, которые спустя 3 года теряют в цене меньше других

В ТОП-10 самых «выгодных» автомобилей массового сегмента, оказались также Mazda 3, остаточная стоимость которой спустя три года равняется 99,95%, Toyota Land Cruiser Prado (99,66%), Mazda CX-5 (98,15%), Volkswagen Touareg (96,05%), Toyota RAV 4 (95,45%), Mazda 6 (95,24%), а также Hyundai Santa Fe (94,25%), Subaru Forester (93,60%) и Toyota Corolla (93,34%). К слову сказать, в первой двадцатке отметилась и машина отечественного производителя — LADA Largus (89,30%).

В премиальном же сегменте после Porsche Macan идут Mercedes-Benz GLA (95,82%), Porsche Cayenne (95,65%), Volvo XC70 (94,73%), Mercedes-Benz A-Class (94,52%), Volvo XC60 (93,68%), BMW X5 (93,11%), BMW 3-ей серии GT (93,09%), Audi Q3 (92,35%) и Mercedes-Benz CLA (92,11%).

– Остаточная стоимость для трехлетних автомобилей с пробегом по-прежнему сильно завышена из-за значительного роста цен на новые машины, который наблюдался как раз с конца 2014 года. Однако с большой вероятностью можно прогнозировать, что уже в 2018 году и при отсутствии резких колебаний курсов валют остаточная стоимость трехлетних подержанных автомобилей начнет снижаться, — комментирует представитель агентства «Автостат Инфо».