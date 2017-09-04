LADA Granta-пикап и другие новинки АВТОВАЗа на выставке «Comtrans 2017»

Марка LADA впервые принимает участие в международной выставке «Comtrans 2017», которая состоится в столице с 5 по 9 сентября. На стенде компании демонстрируются новинка этого года LADA Vesta CNG и коммерческие модификации легковых моделей: LADA Granta-пикап, LADA Largus фургон и LADA 4x4-пикап.

Все представленные вниманию посетителей машины адаптированные для решения тех или иных производственных или бизнес-задач. Напомним, что в этом году машины LADA занимают чуть менее 18% российского рынка. На первом месте по количеству реализованных автомобилей в коммерческом модельном ряду компании находится LADA Largus (41%), второе и третье место между собой делят LADA Granta и LADA 4х4 — по 21% у каждой модели.