Цвет, ГОСТ и «точка G» — три вещи, о которых нужно забыть, выбирая антифриз

Все цвета радуги

Первый, самый частый (и, пожалуй, самый категоричный) совет, который дают доброжелатели при выборе антифриза — «Смотри на цвет и доливай такой же»! Есть даже негласная народная классификация: красный антифриз — это высший сорт, а срок его службы составляет до 5 лет; зеленый — среднее качество и около 3 лет службы; синий — антифриз низкого качества, такой заливают на год, от силы два.

Примитивная логика этих рассуждений может привести к серьезным проблемам с двигателем, вплоть до выхода его из строя. Потому что цвет антифриза не имеет ни малейшего отношения к его техническим показателям. И смешивая коктейль из двух жидкостей неизвестного состава, можно получить на выходе все что угодно — вплоть до коктейля Молотова.

Антифризы одного цвета могут оказаться принципиально несмешиваемыми между собой. Например, охлаждающие жидкости Volkswagen Group G11 и KIA / Hyundai A-110 имеют зеленый цвет. Но смешать их — это значит грубо нарушить требования автопроизводителей!