Цвет, ГОСТ и «точка G» — три вещи, о которых нужно забыть, выбирая антифриз

Откуда родились мифы об этих показателях качества антифриза? И почему они не соответствуют действительности?
Выбирая охлаждающую жидкость для двигателя своего автомобиля, водители обычно ориентируются на рекомендации пусть и бывалых, но все же не очень компетентных коллег — или не очень грамотных в своем деле продавцов. Не вникая в суть вопроса, они выбирают антифриз «по цвету, по ГОСТу, по номеру G» и, чаще всего, промахиваются с выбором.
Максим Строкер

Все цвета радуги

Первый, самый частый (и, пожалуй, самый категоричный) совет, который дают доброжелатели при выборе антифриза — «Смотри на цвет и доливай такой же»! Есть даже негласная народная классификация: красный антифриз — это высший сорт, а срок его службы составляет до 5 лет; зеленый — среднее качество и около 3 лет службы; синий — антифриз низкого качества, такой заливают на год, от силы два.

Примитивная логика этих рассуждений может привести к серьезным проблемам с двигателем, вплоть до выхода его из строя. Потому что цвет антифриза не имеет ни малейшего отношения к его техническим показателям. И смешивая коктейль из двух жидкостей неизвестного состава, можно получить на выходе все что угодно — вплоть до коктейля Молотова.

Антифризы одного цвета могут оказаться принципиально несмешиваемыми между собой. Например, охлаждающие жидкости Volkswagen Group G11 и KIA / Hyundai A-110 имеют зеленый цвет. Но смешать их — это значит грубо нарушить требования автопроизводителей!

Изначально антифриз, как и любая другая сервисная жидкость, бесцветен. Производитель, в меру своей предприимчивости и фантазии, а также идя навстречу пожеланиям маркетологов, может добавить в основной состав любые красители, включая флуоресцентные. Это удобно (легче обнаруживаются места протечек), эффектно и, конечно, позволяет расширить линейку товаров. Если речь идет о крупном производстве, то чаще всего цвет антифриза — это выбор производителя сервисной жидкости, согласованный с производителем авто.

Так, например, российская компания «Техноформ» в партнерстве с компанией Arteco (Бельгия), одним из международных лидеров в производстве присадок и охлаждающих жидкостей, производит один и тот же антифриз — Coolstream Premium — сразу для нескольких автозаводов в разных цветах. И с точки зрения маркетинга, и с точки зрения учета удобнее, чтобы автозаводы получали антифриз разного цвета: для одного зарубежного автопроизводителя — оранжевый, для других — желтый, розовый, синий и т. д. При этом все это — один и тот же премиальный антифриз Coolstream, имеющий один и тот же состав и являющийся полным ребрендом (аналогом) лучших зарубежных антифризов (Havoline).

Расстаемся с прошлым

«Доверяй ГОСТу — не ошибешься!». Этот совет часто можно услышать от тех, кто все еще верит, что «советское — значит, отличное». Основания для таких утверждений, наверное, есть, и умалять заслуги советских НИИ мы не будем. Но правда в том, что «старый добрый» ГОСТ 28084−89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие» однозначно и окончательно устарел. Этот государственный стандарт разрабатывался как некая универсальная инструкция по правилам безопасности обращения с охлаждающими жидкостями, их транспортировке, приемке, хранению, использованию…

Практика показывает, что жидкости, соответствующие ГОСТ, могут быть непригодны для современных автомобилей.

ГОСТ разрабатывался в 80—90-е годы прошлого века, когда на одной шестой части суши производилась и использовалась фактически одна единственная охлаждающая жидкость. В распоряжении водителей имелся либо Тосол-А, либо его модификация Тосол-АМ. Именно для методики их проверки, лабораторных измерений и т. п. и предназначался госстандарт.

Сегодня картина иная. Производители предлагают российским автолюбителям десятки, если не сотни наименований и модификаций различных антифризов. Применять к ним ГОСТ тридцати-сорокалетней давности, безусловно, неверно. Главная причина даже не моральное его устаревание. Дело в том, что ГОСТ 28084−89 регламентирует только лабораторные испытания охлаждающих жидкостей. Тогда как современные автопроизводители, прежде, чем одобрить на антифриз, требуют непременного полного цикла — включая стендовые испытания и эксплуатационную проверку на автомобилях. Без этого ни один российский производитель, не говоря о Западе, не выдаст допуск на применение антифриза. Например, у флагманского антифриза Coolstream Premium более 50 официальных допусков от разных автопроизводителей.

Точка G

Происхождение этого совета, вероятно, противоположно предыдущему. Его придумали те, кто верит, что все лучшее, качественное и передовое — на Западе. И в этом тоже есть доля правды… Но и доля мифотворчества присутствует. Совет покупать для иномарок антифризы, на этикетке которых указана маркировка G11, G12, G12+ («и чем больше цифра, и чем больше плюсов — тем лучше!»), стал следствием высокой популярности антифризов, которые выпускает автоконцерн Volkswagen AG: VW coolant G 11 и VW coolant G 12. Действительно, к качеству здесь не придерешься. Жаль, что гаражные эксперты ленятся интересоваться, что же стоит за этой маркировкой.

На самом деле маркировку с литерой G немецкий автоконцерн разработал исключительно для внутреннего применения — для заправки автомобилей, которые выпускает Volkswagen (а это — Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen).

• Маркировка G11 ставится на гибридных антифризах, которые соответствуют спецификации VW TL 774-C (не используется с 2011 года).

• Маркировка G12 означает карбоксилатные антифризы, соответствующие спецификации VW TL 774-D (не используется с 2004 года).

• Маркировка G12+ пришла на замену G12 и соответствует обновленной спецификации VW TL 774-F.

• Маркировки G12++ и G13 используются для новых, лобридных антифризов (спецификации VW TL 774-G и VW TL 774-J).

Внутренняя классификация Volkswagen не имеет ни малейшего отношения к продукции, которую разливают недобросовестные производители, сообщая потребителю, что их сервисные жидкости якобы «одобрены и признаны Фольксваген». И, конечно, нет никаких оснований утверждать, что обнаруженная у антифриза «точка G» делает его отличным вариантом для любой иномарки. Нет: только для автомобилей, выпущенных автоконцерном Volkswagen AG и только при наличии заводского допуска.

Примером может служить антифриз Hybrid Extra от той же торговой марки Coolstream. Этот гибридный антифриз имеет официальный допуск Volkswagen AG (G11). Также для конвейерной заправки в новые автомобили на заводах концерна VAG был выбран лобридный антифриз Coolstream G13.

Главным критерием выбора охлаждающей жидкости для автомобиля может быть только допуск/одобрение завода-производителя. Найдите эту информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля или на сайте производителя и приобретите антифриз с подтверждением данного допуска.

В линейке охлаждающих жидкостей Coolstream также есть и универсальные карбоксилатные антифризы (Optima, Red, Green), которые являются самым безопасным и эффективным решением, если нет возможности приобрести антифриз по допуску.

Любите свои авто:)

11 сентября 2017
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