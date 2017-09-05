Названы сроки появления в России Ford Focus на газе

Фото: Ford
Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» менеджер по связям с общественностью Ford Sollers Екатерина Комарова, первая партия Ford Focus, способных ездить на газе, будет отгружена уже этой осенью. О розничных ценах и начале приема заявок от частных лиц будет объявлено дополнительно.
Вячеслав Василенко

Производство Ford Focus с приставкой LPG, умеющего ездить не только на бензине, но и на сжиженной пропан-бутановой смеси, стартовало на заводе во Всеволожске еще в феврале. Автомобили представлены в двух типах кузова — хетчбэк и универсал.

Европейская версия Focus LPG прошла успешную сертификацию и была полностью адаптирована для эксплуатации в суровых российских условиях.

Автомобиль получил специально разработанный 117-сильный двигатель Sigma объемом 1,6 литра с системой газораспределения. Газовый резервуар размещен в багажном отсеке в месте хранения запасного колеса. При этом объем грузового отделения остался неизменным. Без дозаправки «газовый» Focus способен преодолеть более 320 км, а на бензине — еще 450 км.

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5 сентября 2017
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