Названы сроки появления в России Ford Focus на газе

Производство Ford Focus с приставкой LPG, умеющего ездить не только на бензине, но и на сжиженной пропан-бутановой смеси, стартовало на заводе во Всеволожске еще в феврале. Автомобили представлены в двух типах кузова — хетчбэк и универсал.

Европейская версия Focus LPG прошла успешную сертификацию и была полностью адаптирована для эксплуатации в суровых российских условиях.

Автомобиль получил специально разработанный 117-сильный двигатель Sigma объемом 1,6 литра с системой газораспределения. Газовый резервуар размещен в багажном отсеке в месте хранения запасного колеса. При этом объем грузового отделения остался неизменным. Без дозаправки «газовый» Focus способен преодолеть более 320 км, а на бензине — еще 450 км.