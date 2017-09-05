Volkswagen отзывает в России 7670 Multivan

Росстандарт опубликовал сообщение, что российское представительство марки Volkswagen объявило об отзыве 7670 своих микроавтобусов Multivan пятого и шестого поколения — Multivan серий T5 и T6, которые были реализованы на нашем рынке с 2014 по 2016 год.

«Причиной отзыва является возможное касание собственной ветви поликлинового ременя (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. Данный дефект может привести к преждевременному износу и в отдельных случаях к обрыву поликлинового ремня» — гласит текст сообщения ведомства.

В нем же приводится список VIN-кодов машин, у которых обнаружены неправильные ремни. С владельцами проблемных авто должны будут связаться официальные дилеры марки и бесплатно поменять натяжитель ремня и сам поликлиновой ремень. Собственники таких машин могут и сами обратиться к «официалам» для замены проблемных деталей.