Daimler обнародовал обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса

Незначительное внешнее преображение купе и кабриолета S-Class почти аналогично фейслифтингу седана. От предшественника они отличаются другими бамперами, иными фарами головного света и задним OLED-фонарям, каждый из которых оборудован 33 отдельно управляемыми органическими светодиодами.

В интерьере теперь доступны три дополнительных варианта отделки, доработана графика 12,3-дюймовой электронной приборной панели, появился новый руль с сенсорными панелями и обновлена мультимедийная система Comand.

Начальная версия купе S 450 оснащается 367-сильной трехлитровой «шестеркой» и разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды. У кабриолета такой вариант недоступен.

Модификация S 560, доступная только в полноприводном варианте, получила новый 4,0-литровый V8 с двойным наддувом от AMG GT, развивающий 463 л. с. и 628 Нм крутящего момента. Это позволяет разгонять купе до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.

Под капотом более мощной версии S 63 установлен модифицированный 4,0-литровый V8 с двойным наддувом мощностью 603 л. с. (900 Нм крутящего момента). Работает он теперь в паре с новой девятиступенчатой роботизированной трансмиссией AMG Speedshift MCT. Уже в базовом варианте S 63 также оснащается полным приводом 4Matic, а также спортивной выхлопной системой и подвеской AMG Sport Suspension. Разгон до 100 км/ч составляет 3,4 с при максимальной скорости 300 км/ч.

Самый мощный вариант S 65 по-прежнему оборудован 621-сильным V12 объемом 6,0 л с 991 Нм крутящего момента. Модификация доступна с задним приводом, и, несмотря на внушительную мощность, уступает S 63 в разгоне до 100 км/ч 0,6 секунды. О ценах производитель пока не объявил.